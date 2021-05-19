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На YouTube некоторое время назад было опубликовано загадочное видео, которое привлекло внимание уфологов.

Как отмечается, на этой видеозаписи изображено НЛО, которое сбрасывает на поверхность Луны непонятный груз. Как считают учёные, это видео может представлять собой задокументированный факт взаимодействия НЛО и некоего объекта на Луне.

Немалое внимание вызывает тот факт, что НЛО сбрасывает объект, имеющий достаточно габаритные размеры. Так, уфологи опознали, что НЛО завис над Морем Холода и поблизости от кратера Аристарх. Диаметр этого кратера составляет около 40 километров, и сбрасываемый НЛО груз имеет примерно такие габариты.

Благодаря видеозаписи уфологи смогли установить координаты, над которым завис НЛО. В будущем предполагается исследовать эту территорию.

Ранее уфологи сообщили об НЛО, которое появилось рядом с МКС и имело необычную форму, напоминающую элемент с православной иконы. Однако некоторые заявили, что это всего лишь космический мусор.

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