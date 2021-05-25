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Специалисты из Университета Ньюкасла в Великобритании сумели обнаружить причины развития мизофонии. Статья об этом была опубликована изданием Journal of Neuroscience.

Как отмечается, мизофония характеризуется нетерпимостью к звукам, при которой люди способны в буквальном смысле впадать в ярость из-за повседневных звуков. К примеру, это звуки жевания, свиста, речи или даже дыхания. В итоге некоторые люди воспринимают обычную жизнь как что-то весьма невыносимое.

При этом, как правило, мизофония возникает из-за звуков, которые происходят во время движения рта. Учёные обнаружили, что существуют мозговые связи между слуховой корой и зонами моторного контроля, которые связаны с лицом, горлом и ртом.

Во время исследования специалисты сделали фМРТ сканирование добровольцам, как тем, кто страдает мизофонией, так и обычным людям. В итоге выяснилось, что у пациентов с мизофонием имеется аномально сильная связь между моторными и слуховыми зонами мозга.

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