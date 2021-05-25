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Команда исследователей из США и Франции удалось частично восстановить зрение у мужчины, ставшего слепым около сорока лет назад из-за пигментного ретинита.

Данное заболевание развивается по причине мутации в генах, приводящих к разрушению фоторецепторов в форме «палочек». Для их восстановления специалисты внедрили в глаза больного белковый аденовирус CrimsonR, который способен вызвать электрическую активность, заставляющую нейроны воспроизводить реакцию на свет.

На поглощение клетками белка и вируса необходимо примерно 4 месяца. Для полного возвращения зрения пациентам нужно хорошо ухаживать за глазами и ограничить воздействие на них света, так как солнечные лучи могут оказаться токсичными. Проведенный эксперимент позволил частично вернуть зрение 58-летнему испытуемому. Он теперь может различать отдельные объекты и определять расположение людей.

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