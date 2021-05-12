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Американские специалисты выяснили, почему даже после излечения от коронавируса у некоторых пациентов тест на выявление инфекции даёт положительный результат.

Эти пациенты не заболевают снова коронавирусом, при том, что случаи повторного заражения инфекцией возможны. Как указывается, дело в том, что у них не выделяют живой вирус. Как установили учёные, генетические последовательности из РНК коронавируса проходят через обратную транскрипцию и после этого они встраиваются в геном заражённой клетки. Поэтому и получается так, что участки генома можно выявить при проведении ПЦР-теста.

Как отмечают учёные, есть и другие вирусы, которые аналогичным образом могут встраиваться в геном человека. Согласно их заявлению, около 8% ДНК человека состоит из таких остатков вирусов, причём некоторые из них весьма древние.

Ранее медики установили, что болезни дёсен увеличивают риск смерти от коронавируса. Кроме того, люди с болезнями дёсен чаще нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

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