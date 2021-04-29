Первое глубокофокусное землетрясение было зафиксировано почти столетие назад – в 1929 году. С тех пор ученые пытаются понять, какие механизмы провоцируют это явление. Но до сих пор ответ на этот вопрос так и не был найден.

После длительных исследований ученые сошлись на версии, что все дело во взрыве, происходящем глубоко в мантии Земли и провоцирующем сейсмическую активность. На этом они и успокоились. Однако отдельные группы геофизиков не удовлетворились столь простым объяснением.

Новую гипотезу предложил специалист из Университета Сан-Диего в американском штате Калифорния Ксантиппи Маркенскофф. Используя математические и физические модели, он сумел доказать наличие двух неустойчивостей, появляющихся при существенном повышении давления.

Одна из них, по словам ученого, возникает из-за стремительно увеличивающегося роста области породы, подвергающейся изменениям, а другая – в результате изменений формы. Асимметрия области фазового перехода между двумя структурами породы со временем начинала уменьшать ее объем, что и приводило к возникновению сейсмической активности и, соответственно, к глубокофокусному землетрясению.