Специалисты смогли установить настоящий возраст гигантской меловой фигуры из Серн-Эббаса.

Как сообщается, эта меловая фигура изображает мужчину с дубиной. Она высечена на склоне холма, находящегося в Великобритании поблизости от деревни Серн-Эббас. Рост фигуры составляет около 55 метров, а длина дубины – 36 метров. Кроме того, фигура имеет вертикально направленный фаллос.

Долгое время учёные сомневались, можно ли отнести эту фигуру к археологическим памятникам. Предполагалось, что изображение нанесли на холм во времена гражданской войны с целью унизить Оливера Кромвеля.

Выяснилось, что фигуру создали между 700 и 1100 годами нашей эры. Поэтому историки выдвинули версию, что это изображение англосаксонского бога Хайль. В ходе изучения фигуры обнаружилось, что изначально мужчину создавали в брюках, а «раздели» его лишь спустя несколько сотен лет, скорее всего, в XVII веке. Однако зачем это было сделано, установить не удалось.

В 2019 году фигуру «отреставрировали» – группа энтузиастов закупила и насыпала около 17 тонн мела. Благодаря этому фигуру стало хорошо видно даже на большом расстоянии.

Ранее учёные обнаружили, что древние люди занимались пчеловодством ещё 3500 лет назад. Выяснилось, что древние люди, проживавшие на территории современной Нигерии, держали пчёл.