Международной группе археологов удалось выяснить, что древние люди, проживавшие на территории современной Нигерии, занимались пчеловодством около 3,5 тысячи лет назад.

Специалисты уверены, что уже в глубокой древности мед представлял собой ценное лакомство, которое люди получали из диких пчелиных ульев. На это указывают наскальные рисунки, выполненные 40-80 тысяч лет назад. Теперь же исследователи выяснили, что представители нигерийской культуры Нок научились держать пчел, чтобы добывать мед.

Дело в том, что археологи из Британии и Германии провели анализ осколков древних сосудов, принадлежавших династии Нок, которая жила в Нигерии с 1000 по 200 годы до нашей эры, и обнаружили на них следы пчелиного воска. Судя по всему, в этих емкостях хранились соты.