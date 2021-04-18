читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Международной группе археологов удалось выяснить, что древние люди, проживавшие на территории современной Нигерии, занимались пчеловодством около 3,5 тысячи лет назад.

Специалисты уверены, что уже в глубокой древности мед представлял собой ценное лакомство, которое люди получали из диких пчелиных ульев. На это указывают наскальные рисунки, выполненные 40-80 тысяч лет назад. Теперь же исследователи выяснили, что представители нигерийской культуры Нок научились держать пчел, чтобы добывать мед.

Дело в том, что археологи из Британии и Германии провели анализ осколков древних сосудов, принадлежавших династии Нок, которая жила в Нигерии с 1000 по 200 годы до нашей эры, и обнаружили на них следы пчелиного воска. Судя по всему, в этих емкостях хранились соты.

Вам может понравиться

В планеты земного типа может быть встроен «ликвидатор» сложной жизни

Роберт Уордсворт, исследователь из США, отметил, что планеты наподобие Земли могу обладать «встроенным ликвидатором» сложных форм жизни. Речь идет о полном оледенении мира. Согласно словам специалиста, Земля может полностью оледенеть,

Генетики впервые создали гибридные эмбрионы человека и обезьяны

Команда исследователей из КНР, Испании и США смогла впервые создать искусственные эмбрионы гибридов, имеющих гены обезьяны и человека, а также просуществовавших вне организма почти 20 суток. Ученые научились создавать химер

Палеонтологи из США подсчитали общее количество живших на Земле тиранозавров

Группа палеонтологов из Соединенных Штатов смогла подсчитать примерное количество тиранозавров, обитавших на нашей планете более 66 миллионов лет назад. Во время проведенного исследования специалисты воспользовались научным принципом, который был назван
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Королев: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 18 апреля – дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 14 °C |