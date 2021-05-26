Учёные создали тест, который может выявить показатель динамического состояния организма человека. Благодаря этому можно понять, сколько максимально лет способен прожить человек. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Так как у всех людей разная скорость процессов старения, учёные решили использовать биологический возраст. С реальным возрастом он далеко не всегда совпадает, кроме того, выяснить его порой непросто. Обычно для этого применяются специальные биомаркеры.

Как сообщается, для проведения теста и установления биологического возраста необходимо взять у человека кровь. Специалисты отметили, что, чем старше человек, тем ниже у него динамическое состояние организма. К минимуму этот показатель приходит в возрасте 120-150 лет.

Таким образом, учёные предположили, что в теории человек способен прожить максимум 150 лет.

Ранее специалисты рассказали, по каким признакам можно понять, что человек скоро умрёт. Среди этих признаков частая усталость и постоянная сонливость.