Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Технологического университета Чалмерса разработали аккумулятор из бетона.

Как сообщается, учёные использовали смесь, в основе которой находился цемент. В неё были добавлены углеродные волокна. Это позволило увеличить проводимость. Кроме того, затем была добавлена сетка из углеродных волокон, имеющая покрытие из железа и никеля.

В итоге учёные создали перезаряжаемую батарею на основе бетона. Согласно заявлению специалистов, подобные батареи можно будет задействовать для питания светодиодов, сотовых вышек, и так далее. Кроме того, такая конструкция позволит защитить бетон от разрушения.

В настоящее время учёные думают над тем, как утилизировать подобные батареи – здания из бетона служат только около ста лет.

Ранее учёные выяснили, по какой причине современные асфальт и бетон разрушаются быстрее, чем в прошлом. Дело оказалось в большом количестве примесей.

Вам может понравиться

Нейробиологи впервые отследили путь мысли через головной мозг

Группа нейробиологов из Соединенных Штатов впервые смогла отследить весь путь, который проходят мысли в человеческом мозгу. Для этого специалистами был проведен ряд экспериментов, в которых приняли участие добровольцы, страдающие от

Акулы используют магнитное поле Земли в качестве GPS-системы

Исследователи из США смогли определить, что при перемещении по мировому океану на огромные расстояния акулы используют магнитное поле планеты в виде GPS-системы. Специалистами был проведен ряд опытов с участием капотоголовых

На полигоне первого испытания атомной бомбы обнаружили новый квазикристалл

Специалисты исследовали полигон Аламогордо, расположенный в Нью-Мексико, и обнаружили странные структуры. Как сообщается, на этом полигоне были проведены первые в мире испытания ядерного оружия – в 1945 году. Учёные обнаружили
  • Анна
  • 18.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 16 °C |