Специалисты из Технологического университета Чалмерса разработали аккумулятор из бетона.

Как сообщается, учёные использовали смесь, в основе которой находился цемент. В неё были добавлены углеродные волокна. Это позволило увеличить проводимость. Кроме того, затем была добавлена сетка из углеродных волокон, имеющая покрытие из железа и никеля.

В итоге учёные создали перезаряжаемую батарею на основе бетона. Согласно заявлению специалистов, подобные батареи можно будет задействовать для питания светодиодов, сотовых вышек, и так далее. Кроме того, такая конструкция позволит защитить бетон от разрушения.

В настоящее время учёные думают над тем, как утилизировать подобные батареи – здания из бетона служат только около ста лет.

Ранее учёные выяснили, по какой причине современные асфальт и бетон разрушаются быстрее, чем в прошлом. Дело оказалось в большом количестве примесей.