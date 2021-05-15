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Специалисты из Японии рассказали, почему современные асфальт и бетон менее прочные, чем в исторических конструкциях.

Как отмечается, давно замечено то, что эти материалы, изготовленные в современное время, разрушаются заметно быстрее по сравнению с аналогичными материалами в древних сооружениях.

Долгое время не удавалось выяснить, в чем причина этого. В итоге, во время проведения очередного исследования по анализу скорости разрушения бетона случайно было замечено, что во время смешивания цемента с водой проявляется непонятный запах. Как было установлено, современный бетон имеет весьма много органических молекул. Это, к примеру, частицы выхлопных газов автомобилей, вещества, которые входят в состав жидкости для омывания стёкол, и так далее.

Как предположили учёные, эти молекулы бетон и асфальт поглощают из окружающей среды, что и приводит к ускорению процесса разрушения.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о строительстве дороги с использованием 76 миллионов тонн золы. Это позволит значительно сократить стоимость участка дороги.

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