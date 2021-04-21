Ученые продолжают искать варианты использования графена для очистки воды. Так, специалисты из Университета Буффало рассказали, что использовали этот уникальный материал для создания аэрогелей. В настоящий момент осуществляется их трехмерная печать.

По словам ученых, в геле вместо жидкости использовали газ, благодаря чему удалось снизить его массу, а также обеспечить пористую структуру. Проходя сквозь эти самые поры, вода освобождается от органических растворителей и красителей, а также от тяжелых металлов, которые входят в ее состав.

Ученые отметили, что использование графена дает возможность многократно применять фильтр для воды, без потери его эффективности. Которая постоянно держится на 100-процентом уровне. Это отличает графеновый аэрогель от любых других современных фильтрующих элементов.