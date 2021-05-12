Международная группа специалистов из США и ОАЭ выяснила, что некоторые системы, которые имеют двойные звёзды, могут быть пригодными для обитания живых организмов.

Во время исследования учёные изучили информацию, полученную при помощи телескопа Kepler. Всего было исследовано девять планетных систем, причём, как указывается, для проверки того, могут ли в этих системах обитать живые организмы, были использованы ранее выведенные уравнения. Моделирование, как было заявлено, заняло бы больше времени. Были изучены такие сведения, как удалённость экзопланеты от солнца, масса звезды и яркость, и другие параметры.

Оказалось, что в большинстве случаев наличие гигантской планеты не являлось препятствием для возможности существования обитаемого мира. Однако для более точных результатов учёным необходимо выяснить, насколько стабильна орбита экзопланеты. После этого можно будет узнать, сколько световой радиации эти планеты получают от своих звёзд.

На данный момент самыми благоприятными для существования жизни считаются планетные системы Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64. Ещё несколько систем имеют условия похуже, однако и там нельзя исключать возможность жизни.

Ранее учёные заявили, что люди уже в этом десятилетии могут найти инопланетные цивилизации. Для этого будет использован новый мощный телескоп JWST.