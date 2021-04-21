Специалисты считают, что в нынешнем десятилетии людям удастся не только найти инопланетные цивилизации, но и установить с ними контакт.

Сделать это астрономы собираются при помощи наиболее мощного телескопа под названием JWST, установленного на космическом аппарате, который совсем скоро будет запущен на земную орбиту. Это новейшее устройство должно будет заменить морально и технически устаревший Хаббл.

Новый телескоп позволит исследователям тщательно изучить новые космические пространства. Его доставка на орбиту состоится 31 октября 2021 года. Ученые надеются увидеть с помощью него наличие аммиака на экзопланетах, так как именно данный элемент свидетельствует о наличии жизни.