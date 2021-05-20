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Разведывательный орбитальный аппарат NASA LROC обнаружил на тёмной стороне Луны признаки, свидетельствующие о возможном крупном столкновении.

Как сообщается, на Луну регулярно падают астероиды, кроме того, она притягивает космический мусор. Такие ситуации на спутнике Земли не являются для учёных чем-то необычным. А недавно они выяснили, что на обратной стороне Луны, которую люди не могут видеть без специальной техники, произошёл оползень.

Так, на тёмной стороне Луны расположен древний ударный кратер Клют. По неизвестной причине не так давно его западная стенка рухнула. Специалисты предполагают, что причиной этого может быть сейсмическая активность или астероид, который упал поблизости.

По мнению специалистов, информация, которую они получают при наблюдении за Луной, поможет при изучении Марса.

В 2021 году на Луну хотят отправить свой космический аппарат российские специалисты. Он должен будет изучать магнитные и гравитационные аномалии на Луне.

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