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В 2021 году Россия собирается отправить на Луну свой космический аппарат.

Как сообщается, через 45 лет после запуска советской межпланетной станции «Луна-24», который состоялся 9 августа 1976 года, первой российской лунной миссией будет являться запуск аппарата «Луна-25». Запуск планируется осуществить в октябре этого года. Планируется, что зонд будет посажен в районе Южного полюса Луны. Здесь при помощи зонда учёные собираются искать воду, которая, как они предполагают, может находиться под поверхностью Луны в виде льда.

По словам Льва Зеленого, являющегося научным руководителем Института космических исследований РАН, Луна является центром исследований в ближайшие десять лет. Кроме того, он рассказал, что в 2023-2024 годах планируется запуск орбитального зонда «Луна-26», целью которого станет изучение магнитных и гравитационных аномалий на спутнике.

В 2025 году планирует отправить на Луну аппарат «Луна-27» для сбора лунных пород. Также будут запущены аппараты «Луна-28» и «Луна-29», но на данный момент дата запуска неизвестна.

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