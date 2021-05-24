Специалисты из Узбекистана нашли новый вид дикого лука. Об этом рассказали в Академии наук.

Как сообщается, учёные проводили экспедицию в Ферганской долине. Именно здесь, в северной части местности, было обнаружено неизвестное ранее растение. По словам учёных, находка схожа с Allium minitum Vved. Однако в ходе более подробного изучения выяснилось, что находка всё же является другим растением.

Так, как сообщается, что строение цветка у этих двух растений похоже, кроме того, у них практически одинаковый белый окрас. Однако находка произрастает в холмистой местности на высоте примерно в тысячу метров. Allium minitum Vved растёт гораздо выше – на высоте более трёх тысяч метров.

Учёные тщательно исследуют найденный дикий лук и дадут ему более подробное описание. Затем растению будет присвоено собственное имя.

Ранее учёные предположили, как происходят глубокофокусные землетрясения. Впервые такое землетрясение было зафиксировано почти сто лет назад, но разгадать его механику учёные так и не смогли.