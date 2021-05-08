Американским ровером Perseverance, который успешно приземлился на Марс в феврале, были отправлены на Землю новые фото марсианской поверхности. На одном из них можно увидеть камень в форме динозавра.

Марсианский валун очень похож на брахиозавра – крупный доисторический ящер, живший на нашей планете миллионы лет назад. Камень обладает характерными для этого динозавра чертами: маленькой «головой», длиной «шеей» и крупным «туловищем». На другом фотоснимке можно увидеть булыжник, который поделен на две части и напоминает тело человека.

Ученых также заинтересовало изображение, на котором запечатлен необычный блестящий предмет. Исследователи пока не знают, из-за чего именно он так блестит. Они напоминают, что марсоход сделал все эти фото с помощью специальной камеры, размещенной на верхушке мачты.