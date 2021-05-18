Учёные впервые наблюдали весьма необычное явление у чёрной дыры.

Речь идёт о формировании аккреционного диска и рентгеновской короны у сверхмассивной чёрной дыры. Ранее полагалось, что это является невозможным.

Отмечается, что во время того, как небольшие чёрные дыры поглощают материал, они выпускают вспышку света. Под небольшими чёрными дырами подразумеваются те, что имеют звёздную массу в 10 раз больше Солнца. Во время этого процесса вокруг чёрной дыры формируется аккреционный диск. В дальнейшем происходит формирование раскалённой короны.

Процесс занимает несколько недель или месяцев. Учёные были уверены, что у сверхмассивных чёрных дыр этот процесс может занять даже тысячелетия. Однако выяснилось, что в случае, когда звезда очень близко подходит к сверхмассивной чёрной дыре, процесс происходит также быстро, как и у небольших чёрных дыр. Обнаружилось это во время наблюдений за сверхмассивной чёрной дырой TDE AT2018fyk.

Ранее учёные сообщили о планетах, которые имеют два Солнца, но могут быть пригодны для жизни. Их обнаружили при помощи телескопа Kepler.