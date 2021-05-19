Специалисты изучили квазикристалл, который был найден на полигоне, где проводились первые ядерные испытания.

Как сообщается, 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико были проведены испытания ядерной бомбы «Тринити».

Выяснилось, что во время взрыва образовался квазикристалл. По словам учёных, на Земле квазикристаллы образуются весьма редко, так как для этого им необходимы экстремальные условия. Именно таким условием является ядерный взрыв.

Квазикристаллы не имеют периодических структур, и потому их существование долгое время ставилось под сомнение. Доказать существование квазикристаллов удалось только в 1980-х годах. Специалисты изучили найденный квазикристалл при помощи сканирования и рентгеновских лучей. Как было заявлено, он имеет высокую сложность, но объяснить, как образовался этот квазикристалл, учёные пока не могут.

Найденный квазикристалл сформировался из сплава кварца и полевого шпата, а также других примесей. Он имеет оси симметрии второго, третьего и пятого порядков.