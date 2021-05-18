Специалисты исследовали полигон Аламогордо, расположенный в Нью-Мексико, и обнаружили странные структуры.

Как сообщается, на этом полигоне были проведены первые в мире испытания ядерного оружия – в 1945 году. Учёные обнаружили здесь квазикристаллические структуры в минерале тринитит. Отмечается, что кристаллическая решетка квазикристаллов не является периодической, как у обычных кристаллов. К примеру, квазикристаллы имеют точечную симметрию икосаэра – ось симметрии пятого порядка. В обычных трёхмерных кристаллах она невозможна.

Также указывается, что для земных условий квазикристаллы не характерны. Как правило, их находят в метеоритах, или создают в особых кристаллах.

Обнаруженный квазикристалл был сформировался после взрыва атомной бомбы «Тринити» в 1945 году из сплава кварца и полевого шпата, а также других примесей. Как сообщается, этот кристалл имеет оси симметрии второго, третьего и пятого порядков. В лабораторных условиях подобные квазикристаллы ещё не создавались.

Ранее учёные нашли радиоактивные изотопы в мёде, который был собран пчёлам в местах, где ранее проводились ядерные испытания. Эти изотопы, в том числе, были обнаружен в мёде, который продавался в восточной части США.