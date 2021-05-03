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Специалисты из Массачусетского технического института представили нанофонарик, которые способен выявлять наличие вирусов.

Устройство разработано на специальном чипе, который можно прикрепить к смартфону. Для разработки фонарика было использовано компьютерное моделирование. Принцип работы нанофонарика основан на работе света. Так как свойства разных веществ взаимодействуют со светом различным образом, то при помощи луча света можно идентифицировать материалы.

В будущем специалисты хотят запустить свою разработку в промышленное производство. В настоящее время, как отмечается, для нахождения вирусов используются весьма габаритные инструменты, поэтому учёные уверены, что уменьшение размеров этих приборов даст массу преимуществ и позволит разрабатывать и другие аналогичные девайсы небольших размеров.

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