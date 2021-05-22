На территории России циркулируют несколько десятков новых вариантов коронавируса, заявил глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов. Он также отметил, что 13 тысяч мутаций уже выявлено общими усилиями всех научно-медицинских организаций страны.

По словам Максютова, ученым удалось обнаружить 7 тысяч полных геномов коронавируса. 370 из них относятся к британскому штамму и еще 10 – к индийскому. Кроме того, выявлено 27 полных геномов для южноафриканского варианта патогена.

Все эти цифры выглядят пугающе, однако Максютов заметил, что подавляющее большинство мутаций не представляют для человека никакой опасности. Бояться стоит лишь тех штаммов, которые повышают уровень заразности коронавируса. Они скорее всего будут время от времени обнаруживаться в человеческой популяции.