Издание Der Spiegel рассказало о том, что некоторые военные проекты Германии могут быть отменены из-за проблем с их финансированием. Журнал ссылается на конфиденциальный документ Минобороны ФРГ, который имеется в его распоряжении.

Как указывается, эти проблемы затронули ряд важных проектов. Так, речь идёт о совместном проекте ФРГ и Франции по разработке танка. Аналогичная ситуация сложилась с проектом Германии и Норвегии по созданию подлодки.

Кроме того, это затронуло истребитель, разрабатываемый в рамках проекта FCAS. Стоимость проекта – около 100 миллиардов евро. Не были выделены финансы для покупки новых патрульных самолётов, танкеров и служебных катеров, а на также на проект Pegasus.

В документе указывается, что одной из причин возникновения недофинансирования является резкое сокращение бюджетных средств, что предусмотрено после 2022 года.

Ранее немецкий публицист Вольфганг Мюнхау заявил, что Германия будет бездействовать, если Россия пойдёт в наступление на европейские страны. Он считает, что если Россия захватит Литву, Латвии и Эстонию, Германия не будет предпринимать каких-либо действий.