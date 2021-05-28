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Турция запустила в серийное производство свои новейшие лазерные комплексы ALKA. Эксперты уже называют их аналогами российских «Пересветов».

Гендиректор компании Roketsan раскрыл некоторые характеристики этого оружия. Он заявил, что установка представляет собой лазерную пушку с мощностью в два с половиной киловатта. Такой параметр, как отклонение лазерного луча, составляет 1 мм на каждые восемь километров.

Установка ALKA оснащена собственной радиолокационной станцией, которая не только обнаруживает летательные аппараты противника, но и определяет, какие из них может сбить лазерный луч. Дальность поражения целей составляет не более 1 километра. В основном комплексы предназначены для уничтожения беспилотников и минометных мин, других объектов, движущихся на скорости до 150 км/ч

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