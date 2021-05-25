Фильм «Турист» раскрывает российскому зрителю подробности того, как в современном мире ведутся гибридные войны. История посвящена работе наших инструкторов в Центральноафриканской Республике и борьбе с боевиками на фоне вмешательства иностранных наемников и западных «партнеров».

Первая совместная творческая работа России и ЦАР выделяется среди других подобных проектов. Ее полностью снимали фильм на территории африканской страны. Зрители даже через экран могут ощутить жару и духоту, а ярко-зеленые джунгли смотрятся непривычно и интересно.

Среди актеров, которых задействовали в «Туристе», нет громких имен. Это привело к эффекту, которого даже создатели фильма не ожидали. Во-первых, они не перетягивают внимание с истории на себя. Во-вторых, неизвестные лица воспринимаются более достоверными, невольно вы верите в то, что перед вами участники военного конфликта, о котором вам мало что известно.

«Турист» отличается и от зарубежного кино, и даже от наших военных кинолент. Создатели истории не стали использовать популярные штампы, заезженные в военных фильмах. Здесь нет брошенного отряда, который вслепую борется со злодеями, в группе нет какого-то «зека», который в итоге окажется предателем. Даже командир, который бы безосновательно травил главного героя, и тот отсутствует.

«Турист» — достойное кино, которое становится в один ряд с уже отгремевшими картинами в этом жанре. Его можно сравнить с «Балканским рубежом» или «Подольскими курсантами».

Эта киноработа однозначно претендует на то, чтобы войти в историю. И произойдет это не из-за его культурной ценности, а того, с чем он знакомит зрителя. В «Туристе» показан современный конфликт на Африканском континенте. Мы с ним знакомы плохо, и история на экране заполняет этот пробел.

Создатели фильма изобразили реальную обстановку в Центральноафриканской Республике без прикрас. Даже бездействие Организации Объединенных Наций показало в полной мере. «Турист» — хороший пример того, как через искусство можно познакомить большое количество людей с современной мировой ситуацией и пояснить, почему Россия не может оставаться в стороне.