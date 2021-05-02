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В ряде СМИ сообщили, что турецким наемникам удалось ликвидировать танк Т-90, который принадлежал правительственным войскам Сирии. Данное происшествие случилось в Идлибе.

Указывается, что боевики воспользовались пока что неизвестным противотанковым комплексом. Согласно предварительным сведениям, сирийские военные, находившиеся в бронетехнике во время атаки, погибли. Танк был уничтожен неподалеку от поселения Кафр Набл. В результате попадания по нему ракеты произошел взрыв боекомплекта.

Данные сведения подтвердили некоторые сирийские издания, однако в них указывается, что боевики взорвали Т-72. Появившуюся информацию до сих пор не прокомментировала ни одна из сторон конфликта.

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  • Анна
  • 30.04.2021
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