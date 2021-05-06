Украинские туристки, которые затеяли фотосессию в стиле ню на яхте в Турции, задержаны местной полицией, сообщают местные информационные агентства.

Инцидент произошел у населенного пункта Гечек, что в провинции Мугла. Девушки снимались в обнаженном виде, но не обратили внимание на то, что их фотографируют с находящейся неподалеку другой яхты.

Кроме того, случайные очевидцы сняли видео и выложили его в социальные сети. Это спровоцировало скандал. Приключениями обнаженных украинок заинтересовалась турецкая полиция.

Одна из девушек сообщила, что вызвали их только для допроса. Сейчас все находятся на свободе и хорошо знают, что устраивать фотосессии в голом виде в Турции, ОАЭ и других мусульманских государствах опасно.