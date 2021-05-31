В среде автолюбителей давно не утихают споры по поводу моторного масла. Людей интересует, как часто его нужно менять, продукт какого бренда выбрать. Можно ли смешивать масла и когда лучше производить замену. Попытаемся ответить на некоторые вопросы, но перед этим сразу отметим, что среди автолюбителей набирает популярность масло моторное синтетическое 0888080846, отлично подходящее для Lexus и Toyota.

Как часто нужно менять моторное масло

Единственно верного ответа на данный вопрос не существует. Ориентироваться здесь нужно на привычный образ жизни и стиль езды. Вообще всех водителей можно разделить на 3 категории.

Дачники. Путешественники. Городские рабочие и служащие.

К первой категории относятся в основном пенсионеры, использующие автомобиль только для поездок на дачу. Пробеги у них не большие и как правило не превышают 3 – 4 тысячи километров в год. Но несмотря на это раз в году им всё же следует произвести замену смазочного материала.

А вот второй категории водителей следует ориентироваться на показания одометра и рекомендации производителей транспортного средства. Ведь пробеги у них внушительные и в основном по трассе. Поэтому лучше менять масло через каждые 10000 км.

Самая спорная третья категория. К ней относятся люди, живущие в больших городах и вынужденные ездить на машине на работу. Проезжая даже не большое расстояние они часто стоят в пробках или на светофорах.

Двигатель при этом продолжает работать. В данном случая следует исходить из количества моточасов, а не пройденного расстояния. А интервал замены масла сократить в двое от указанного в мануале.

Можно ли смешивать масла

Данный вопрос возникает, когда уровень опустился ниже нижней отметки. Опытные водители всегда имеют в запасе разные жидкости для долива. Тем более, что после замены масла в канистре ещё, что-то остаётся. Но если под рукой не оказалось смазочного материала, то его необходимо докупить в ближайшем магазине. Если не окажется нужного бренда не беда, главное знать вязкость. А при первой возможности, масло следует заменить на новое.

Зачем менять каждый год

Многие автолюбители задаются вопросом, зачем каждый год менять масло, если машина используется очень редко. А срок хранения смазочной жидкости составляет 5 лет.

Дело в том, что в канистре масло хорошо запечатано и почти не контактирует с воздухом, а значит и не окисляется. В двигателе смазочный материал соприкасается не только с кислородом, но и с различными металлами. А это губительно отражается на его составе и сроке службы.