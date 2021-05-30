На телеканале ТНТ подошёл к финалу очередной сезон шоу «Холостяк».

До финала добрались Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. Тимати на протяжении всего шоу не скрывал симпатии к обеим участницам, и потому выбор ему было достаточно сложно сделать. Незадолго до последнего выпуска шоу рэпер показал своим подписчикам дорогое кольцо, которое он купил для победительницы шоу.

В итоге, свой выбор Тимати остановил на Екатерине Сафаровой. Как рассказал исполнитель, он обычно влюбляется за несколько минут во время знакомства с человеком, и с Екатериной это был именно такой случай – она ему сразу же понравилась, и за время шоу это ощущение не испортилось.

Однако для многих поклонников шоу выбор Тимати стал разочарованием, так как они болели за Алису. Кроме того, рэпер не скрывал своей симпатии и к ней, и неоднократно ходил с ней на свидания.

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