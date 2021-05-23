Филипп Киркоров принял участие в съёмках шоу Comedy Club и поделился историей о предсказании, которое он когда-то получил от известной пророчицы Ванги.

Киркоров сообщил, что пообщался с Вангой в детстве. Так, исполнитель отметил, что, согласно словам Ванги, успех он получит благодаря женщинам с именами на букву «А». Как указал певец, это пророчество сбылось. В подтверждение этому он сообщил, что самые известные его дуэты действительно были написаны с исполнительницами, которые соответствуют этому предсказанию.

Киркоров указал, что работал с Ани Лорак, Анной Нетребко, Анастасией Стоцкой, Анной Корсун, выступающей под псевдонимом Maruv, а также с Аллой Агеевой, которая известна как Маша Распутина. Кроме того, он особо отметил Аллу Пугачеву, и заявил, что «это святое».

Однако критик Сергей Соседов недавно заявил, что Алла Пугачева уже всем, в том числе и Киркорову, давно надоела. Он считает, что над Киркоровым издеваются, когда задают ему вопросы про Пугачеву.