В информагентстве The Washington Times сообщили, что вооруженные силы США намерены провести масштабные маневры с использованием артиллерии в Европе и Северной Африке. Их следует рассматривать в качестве сигнала для РФ.

Авторы материалы, сославшись на источники в Пентагоне, отметили, что учения Fires Shock должны начаться уже в первую неделю мая и закончатся лишь через 5-6 недель. Они будут проведены на немецких, марокканских, эстонских, польских и болгарских военных полигонах. Эти маневры должны показать готовность Вашингтона прийти на помощь своим союзникам в Европе и других частях света.

В статье при этом указывается, что главная цель грядущих учений связана не с отработкой боевых навыков у артиллеристов и не с обучением военнослужащих. По мнению журналистов, в Минобороны США хотят с помощью них передать Москве «артиллерийский привет» на фоне увеличения напряженности на российско-украинской границе.