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НАТО и Соединенные Штаты готовы поддержать Украину в возможном вооруженном столкновении с Россией. Однако они не будут этого делать, если Киев по собственной инициативе пойдет на эскалацию конфликта, пишет издание Washington Post.

Журналисты опросили американских военных экспертов, которые в подавляющем своем большинстве уверены, что Запад готов помочь Украине. Но только в том случае, если Россия нападет на нее или попытается вторгнуться в какие-то отдельные регионы.

Кроме того, НАТО и США готовы оказать политическую поддержку Киеву. Однако их политика будет направлена на сдерживание порывов Украины и предотвращение эскалации. Западу совершенно не нужны боевые действия на украинской территории и сам он вмешиваться в них не слишком хочет.

Если же Киев решит начать наступательную операцию на Донбассе или будет проявлять агрессию против России, Запад не станет ему помогать.

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