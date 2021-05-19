Ежегодно в Вооруженных силах США погибает 900 военнослужащих. При этом наблюдается рост числа самоубийств среди солдат американской армии. Так, в прошлом году оно достигло 156, сообщает издание The National Interest.

В докладе Исследовательской службы при Конгрессе говорится о 17645 военнослужащих армии США, которые погибли в период с 2006 по 2014 год. При этом чуть более 13 тысяч умерли, не принимая участие в боевых операциях на территории других государств.

Дженнифер Норрис, которая сейчас возглавляет правозащитную организацию «Военное правосудие для всех», называет причиной подобных явлений доктрину Фереса. Она подразумевает, что за гибель или увечья солдат государство не несет никакой ответственности.

По мнению Норрис, если бы в любой из частных военных компаний, действующих в США, зафиксировали такое число погибших, она бы утонула в судебных исках. И сделала бы все возможное, чтобы снизить до минимума риски для своих бойцов.