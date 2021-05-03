Россия использовала в создании истребителя пятого поколения Су-57 инновационные композитные материалы, а также уникальные технологии, позволившие сделать самолет малозаметным для радаров и радиолокационных станций. Об этом рассказали авторы издания The National Interest в новой публикации о российской воздушной машине.

По их словам, впервые поднявшийся в небо еще в 2010 году, этот самолет гармонично сочетает в себя возможности истребителя и штурмовика. Он обладает высокой маневренностью, которая во многом зависит еще и от мастерства пилота. Кроме того, Су-57 способен развивать сверхзвуковую скорость. Она дает возможность быстро менять позицию и уходить от ответного удара.

Еще одно достоинство – это вооружение истребителя. Во внутренних его отсеках размещается 4 ракеты К-77М, оснащенных функцией радиолокационного обнаружения целей. Дальность поражения составляет 160 километров и при этом боеприпасы способны сбивать цели, движущиеся на высокой скорости.

Кроме того, истребитель вооружен ракетами «Вымпел НПО Р-77», недавно прошедшими углубленную модернизацию и боеприпасами К-74М2 с инфракрасным наведением.

Стоит упомянуть и о том, что сейчас конструкция Су-57 подвергается изменениям для внедрения новой функции – управления беспилотниками. Таких аппаратов внутри самолета можно разместить около десяти, что позволяет применять их в составе роя.