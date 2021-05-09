Соединенные Штаты вопреки подписанному еще в 1967 Договору о космосе разворачивают на орбите собственную политику, не учитывая мнения России и других стран. Это чревато «космическим разводом» и неприятными последствиями для Вашингтона, пишет американское издание The National Interest.

По мнению автора публикации, односторонний подход к космосу, который демонстрируют Соединенные Штаты, может подорвать основы международной безопасности.

Напомним, что Россия заявила о готовности продлить Договор о космосе с Вашингтоном еще 3 апреля. Это стремление одобрили и американские чиновники, которые считают, что сотрудничество на орбите будет гарантией отсутствия вооруженных столкновений в космическом пространстве.

Ранее генерал Джон Реймонд, возглавляющий американские Космические силы, заявлял, что Россия и Китай создала «спутники-убийцы», а также лазерное оружие для уничтожения комических аппаратов США.