Соединенные Штаты уверены, что Россия собирается использовать свой тактический ядерный арсенал для захвата территорий других государств. Однако все гораздо проще – Москва использует его исключительно для сдерживания Североатлантического альянса на случай боевого конфликта.

Авторы издания The National Interest напоминают высказывание президента РФ Владимира Путина о постоянной модернизации российской ядерной триады. Она сообщают, что тактическое оружие, которое до смерти пугает НАТО, находится в основном в распоряжении ВМФ РФ, Так, ракеты установлены на корабле «Адмирал Горшков», который в последнее время неоднократно принимал участие и в испытаниях гиперзвуковых ракет, а также на подводных лодках проектов «Ясень» и «Ясень-М».

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», считают, что РФ использует тактическое оружие для весьма экономичного сдерживания натовской агрессии. Все дело в том, что хранение ракет и их периодическое обновление обходится гораздо дешевле, чем участие в гонке вооружения с потенциальным противником, обладающим заведомо большими финансовыми ресурсами.