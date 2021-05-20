В американском издании The Associated Press отмечают, что РФ продолжает модернизировать военную инфраструктуру в Арктике, усиливая свои позиции в ней, несмотря на недовольство со стороны США.

Авторы материала отмечают, что в эпоху СССР аэродром Нагурское, находящийся на острове Земля Александры, состоял всего из одной ВПП, поста связи и метеостанции, а сейчас он представляет собой полноценную авиабазу РФ, на которой дислоцируются ее стратегические ракетоносцы, способные нести ядерное оружие. Здесь также размещены мощные РЛС, хранилища для топлива и иные постройки.

В результате таяния ледников Арктика стала еще более привлекательным регионом для освоения ввиду своих скрытых ресурсов. Борьбу за них уже ведут Норвегия, Канада, Дания, Россия и США. Однако Москве на данный момент удается удерживать лидерство в данной гонке. Чтобы хоть как-то сдержать российские силы, Вашингтон решил разместить в норвежской базе свои бомбардировщики B-1. Однако эксперты считают, что это лишь усилит напряжение в регионе.