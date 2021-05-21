Гиперкар Tesla Roadster получит целый комплекс усовершенствований, называемый «пакетом SpaceX». Благодаря ему автомобиль сможет разогнаться до скорости в сто километров в час за 1,1 секунды.

Эта способность авто описана в аннотации к модели Tesla Roadster, которая выставлена в Лос-Анджелесском музее. В документе также добавляется, что пока подобных возможностей не имеет ни один автомобиль в мире.

Такую возможность модель Tesla Roadster получила за счет реактивных сопел, которые располагаются рядом с задним номерным знаком. Они наполнены сжатым воздухом, который высвобождается и обеспечивает моментальный разгон до 100 км/ч. Впрочем, в настоящий момент неизвестно, как такая способность сообразуется с современными требованиями безопасности. Вполне вероятно, ответ на этот вопрос мир получит на ездовых испытаниях авто с пакетом SpaceX.