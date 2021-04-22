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Минтруд подготовил новый законодательный проект, согласно которому пилоты гражданских авиалайнеров и отдельные группы шахтеров, работающих в угольных шахтах, смогут получать доплаты по упрощенной схеме.

В документе указывается, что пилоты и сотрудники угольно-добывающей промышленности, больше не должны будут самостоятельно собирать бумаги, доказывающие их трудовой стаж. Соответствующая обязанность ляжет не плечи работодателей. Им предстоит отправлять в пенсионный фонд сведения о периодах деятельности, которые дают право на доплату к пенсионным выплатам.

Новый закон также предполагает убрать из списка ряд документов, которые требуются для выдачи дополнительных выплат отмеченным группам пенсионеров. Авторы документа отмечают, что это даст возможность уменьшить издержки у работодателей на предоставление нужной документации ПФР.

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