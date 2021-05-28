Россия продолжает укреплять сотрудничество с Суданом. Москва придерживается соглашений о создании на побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. На этом фоне другие страны предпринимают попытки внедриться в экономику восточноафриканского государства, чем провоцируют усиление борьбы великих держав в регионе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во вторник, 18 мая, подтвердил, что достигнутые договоренности между Москвой и Хартумом относительно ПМТО в Порт-Судане подтверждены новым правительством, пришедшим к власти после переворота 2017 года. Объект предполагает стоянку до 4 кораблей и размещение 300 военнослужащих.

Создание пункта обеспечения флота на Красном море заметно усилит позиции России в регионе и позволит оперативно расширять военную помощь странам Ближнего Востока и Северной Африки, что вызывает опасения США.

В Вашингтоне осознали стратегическое значение Судана и предприняли ряд шагов, благодаря которым Пентагон надеется выдавить Москву из региона.

Главным решением на этом направлении стало исключение африканского государства из списка стран-спонсоров терроризма, где оно находилось почти 13 лет.

Это произошло в декабре 2020 года после выплаты Хартумом символической компенсации в размере 335 млн долларов жертвам взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании, прогремевших в августе 1998 года. Взамен США пообещали выделить Судану кредит в размере миллиарда долларов на погашение задолженности перед Всемирным Банком.

К американской инициативе подключилась Франция, которая списала 5 миллиардов долларов суданского долга. Параллельно Эммануэль Макрон пообещал выделить Хартуму 1,5 млрд долларов на выплаты по кредитам Международного валютного фонда.

Другими европейскими государствами, выразившими желание вслед за США выделить средства африканской стране, стали Великобритания, Германия и даже Чехия, которая намерена инвестировать в аграрный и горнодобывающий сектора суданской экономики, а также в сферу образования.

Не менее интенсивный поток предложений идет со стороны Ближнего Востока.

Объединенные Арабские Эмираты намерены инвестировать в штат Дарфур. Во время переговоров с губернатором региона Минни Арко Минави посол ОАЭ заявил, что следует использовать возможности и ресурсы района для достижения мира, развития и стабильности.

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдул Рахман Аль Тани, побывавший с визитом в Хартуме, выразил заинтересованность в заключении двусторонних коммерческих контрактов и инвестициях в сферу солнечной энергетики Судана. Его предложения уже получили одобрение премьер-министра страны Абдаллы Хамдока.

Не отстает от ОАЭ и Катара Саудовская Аравия. Она создает совместную с Хартумом компанию с уставным капиталом в три миллиарда долларов, которая займется реализацией различных проектов, точный перечень которых будет обсуждать с руководством СА министр Судана Джибриль Ибрагим во время скорого зарубежного визита.

Также инвестиционные планы в отношении Судана вынашивает Турция, куда направится представительная делегация во главе с заместителем председателя Суверенного совета Судана Мухаммадом Хамданом Дагло.

Несмотря на проведение реформ, навязанных западными фондами, экономика Судана по-прежнему остается в кризисном положении. В связи с этим власти республики готовы принимать любые предложения об инвестициях.

Для этого в Хартуме пройдет международная выставка пищевой и фармацевтической промышленности, а также предметов медицинского назначения и электротехники. Участие в ней подтвердили Франция, Германия, Испания, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Тунис, Марокко, Ирак и Кувейт.

Очевидно, что США и другие страны запада осознали стратегическое значение Судана и включаются в борьбу за влияние в восточноафриканском регионе. Вслед за ними подключаются и другие государства, которые не желают упускать потенциальную выгоду.

России, как великой державе, также следует задуматься о возможности инвестиций в экономику Судана. Несмотря на многолетние дружественные связи, в сложившейся ситуации целесообразно создавать альтернативные совместные бизнес-проекты, которые укрепят сотрудничество Москвы и Хартума и укрепят авторитет РФ в регионе.