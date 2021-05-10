Стрингер видеоагентства Ruptly, входящего в структуру RT, подвергся нападению на Украине и был избит. Внештатный журналист просто проводил интервью, стремясь выяснить отношение местных жителей к празднику Победы.

Город, в котором стрингер проводил опрос, не называется. Также не сообщается имя журналиста, столкнувшегося с украинскими радикалами.

Об избиении стрингера сообщила Маргарита Симоньян, возглавляющая RT. Она также отметила, что на Украине любым представителям российских средств массовой информации работать становится все опаснее.

Журналист после избиения обратился в ближайшее медицинское учреждение. Глава видеоагентства Динара Токтосунова не исключает, что ему потребуется остаться в больнице на некоторое время для лечения.