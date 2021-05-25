Правительства Эстонии, Латвии и Литвы согласились укрепить сотрудничество в сфере обороны, пообещав изучить возможность совместного приобретения новых ракетных установок на фоне опасений российских военных действий в их окрестностях, говорится в совместном заявлении стран. Как сообщает Defense News, этот документ был опубликован в понедельник, 24 мая как итог встречи министров обороны трех стран Прибалтики, состоявшейся 21 мая в Шяуляе, Литва, которая должна была стать мероприятием подготовки к саммиту НАТО 14 июня в Брюсселе.

«Мы тщательно обсудили ожидания предстоящего саммита НАТО с нашими балтийскими коллегами», – сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет в заявлении, распространенном его агентством. «Мы считаем, что НАТО необходимо дать четкий и решительный сигнал о “российской угрозе” и сделать коллективную оборону наиболее важной задачей альянса в следующем десятилетии».

Defense News отмечает, что совместное приобретение оружия уже давно стоит на повестке дня для расширения сотрудничества в странах Балтии. Согласно совместному заявлению, сейчас страны решили начать подготовительную работу по созданию реактивной системы залпового огня. Оружие поступит на вооружение примерно после 2025 года.

«Ранее я подчеркивал, что сотрудничество в области развития потенциала между Эстонией, Латвией и Литвой имеет большой потенциал и чрезвычайно важную роль в укреплении безопасности в регионе», – сказал Лаанет. «Развитие стратегически важных возможностей требует значительных ресурсов, поэтому нам необходимо тщательно подумать о том, как обеспечить наиболее эффективную реализацию ограниченных ресурсов».

Три министра обороны подчеркнули, что противовоздушная оборона является жизненно важным потенциалом, который они хотят укреплять совместно с НАТО. Прибалтийские чиновники годами лоббировали, чтобы Североатлантический альянс расширил свою программу воздушного патрулирования в регионе до более всеобъемлющего «зонтика» против любых видов воздушных угроз.

Defense News также напоминает, что Эстония, Латвия и Литва, ранее входившие в состав Советского Союза, составляют ключевой стратегический район на восточном фланге НАТО. Присоединение Россией Крыма в 2014 году вызвала опасения в трех странах, что РФ может использовать тактику, использованную во время этой операции, для неожиданного шага против стран Балтии.

Совместное заявление стран ясно дает понять, что они воспринимают разгорающийся конфликт на востоке Украины с негативным предчувствием. Они призывают к увеличению международной военной помощи Украине и Грузии с целью усиления их защиты и устойчивости при одновременном повышении оперативной совместимости со странами НАТО.

Правительства трех стран приветствовали «консультации» между Соединенными Штатами и их союзниками о продолжающемся пересмотре глобальной позиции Пентагона, подчеркнув, что американские войска на восточном фланге НАТО являются «одним из основных и наиболее эффективных средств защиты от агрессивной России».