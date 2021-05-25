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Директор Института стоматологии имени Боровского Первого МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева рассказала, как коронавирус способен повлиять на здоровье зубов.

Согласно её заявлению, когда человек болеет коронавирусом, у него меняются свойства слюны – её начинает выделяться меньше. Как отметила Макеева, это приводит к тому, что слюна начинает хуже очищать поверхность зубов. Кроме того, такое же влияние происходит, если слюна меняет свою вязкость.

Это приводит к тому, что в зубной эмали появляются зоны слабой минерализации, что впоследствии приводит к возникновению кариеса.

Кроме того, Макеева указала, что болеющие люди, у которых высокая температура тела, зачастую не способны как следует чистить зубы, что также негативно влияет на их состояние.

Ранее врачи сообщили об обнаружении нового признака коронавируса. Как отмечается, это язвы или постоянная сухость во рту.

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