Медики из индийского города Бангалор выявили новый симптом коронавируса. Речь идет о сильной сухости в ротовой полости.

Согласно словам индийских врачей, следует также спрашивать пациентов о наличии у них болевых ощущений, зуда или раздражения в районе языка. В некоторых ситуациях во рту зараженных могут иметься язвы. Один из врачей отметил, что к ним пришел пожилой местный житель, пожаловавшийся на постоянную усталость и сухость во рту. Высокой температуры и других, характерных для COVID-19 признаков, у него не было. Однако позднее у мужчины все равно обнаружили данную болезнь.

Специалисты отмечают, что если пациент постоянно чувствует себя уставшим и у него имеются проблемы со ртом, то ему необходимо обязательно сдать тест на коронавирус. При этом он может быть инфицирован разными штаммами.