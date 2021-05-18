читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Медики из индийского города Бангалор выявили новый симптом коронавируса. Речь идет о сильной сухости в ротовой полости.

Согласно словам индийских врачей, следует также спрашивать пациентов о наличии у них болевых ощущений, зуда или раздражения в районе языка. В некоторых ситуациях во рту зараженных могут иметься язвы. Один из врачей отметил, что к ним пришел пожилой местный житель, пожаловавшийся на постоянную усталость и сухость во рту. Высокой температуры и других, характерных для COVID-19 признаков, у него не было. Однако позднее у мужчины все равно обнаружили данную болезнь.

Специалисты отмечают, что если пациент постоянно чувствует себя уставшим и у него имеются проблемы со ртом, то ему необходимо обязательно сдать тест на коронавирус. При этом он может быть инфицирован разными штаммами.

Вам может понравиться

В США создали вакцину против всех штаммов коронавируса

В США заявили о создании вакцины, которая способна противостоять сразу же всем штаммами коронавируса. Об этом сообщают учёные из Дюкского университета в статье издания Nature. Согласно опубликованной информации, добиться столько
  • Анна
  • 17.05.2021
  • читать 1 минуту

Pediatrics: недоношенные мальчики стареют раньше, чем другие дети

В научном журнале Pediatrics появилась статья от исследователей из Канады, выяснивших, что недоношенные дети мужского пола начинают стареть намного раньше, чем полностью здоровые младенцы, родившиеся точно в срок. При проведении

Свиньи и грызуны способны дышать через задний проход

Исследователи из Японии смогли доказать, что свиньи, мыши и крысы способны дышать через кишечник. Схожими возможностями обладают некоторые морские создания. Специалисты смогли подавать животным чистый кислород через прямую кишку, используя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – ясно, до 12 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |