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Стивен Сигал, голливудский актер, ставший ранее гражданином РФ, разработал свой первый законодательный проект для России.

Речь идет о поправке, которая ужесточает наказание за преступления, связанные с экологией. Данную информацию раскрыла Елизавета Кондакова, представитель «Справедливой России». Она отметила, что этот законопроект, скорее всего, станет ключевым для партии в рамках выборов в Госдуму, которые должны состояться текущей осенью.

Новые поправки предполагают наказывать сроками в тюрьме и лишать возможности занимать определенные посты преступников, которые нанесли серьезный вред окружающей среде. Они будут представлены Сигалом сегодня, 29 мая, в рамках партийного собрания.

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  • Анна
  • 26.05.2021
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