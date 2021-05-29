Стивен Сигал, голливудский актер, ставший ранее гражданином РФ, разработал свой первый законодательный проект для России.

Речь идет о поправке, которая ужесточает наказание за преступления, связанные с экологией. Данную информацию раскрыла Елизавета Кондакова, представитель «Справедливой России». Она отметила, что этот законопроект, скорее всего, станет ключевым для партии в рамках выборов в Госдуму, которые должны состояться текущей осенью.

Новые поправки предполагают наказывать сроками в тюрьме и лишать возможности занимать определенные посты преступников, которые нанесли серьезный вред окружающей среде. Они будут представлены Сигалом сегодня, 29 мая, в рамках партийного собрания.