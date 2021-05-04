читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Старшая дочь Билла Гейтса Дженнифер в Stories Instagram дала комментарий разводу своих родителей.

Так, Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о разводе в Twitter 3 мая. Как отмечается, ещё два года назад Мелинда в рамках интервью поделилась тем, что жить с Биллом весьма трудно.

Согласно заявлению Дженнифер, её семья в настоящее время переживает достаточно сложный период. Как она рассказала, сейчас она учится тому, как лучшим способом поддерживать действия и эмоции, не только её, но и её семьи.

Дженнифер выразила благодарность своим подписчикам за поддержку и сказанные ей добрые слова и уважение частной жизни её семьи. Также она указала на то, что в будущем не станет давать комментарии касаемо развода своих родителей.

Вам может понравиться

Дачников могут оштрафовать за одуванчики, ромашку и мяту на участках

Юрист Татьяна Мацукова рассказала дачникам о штрафах, которые грозят им за сорняки на участке. Так, она отметила, что согласно закону, владельца дачи ждёт административная ответственность, если на его участке будут
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту

Греческие журналисты объявили суточную забастовку

Представители профсоюза журналистов ESIEA совместно с другими ассоциациями сообщили о решении провести суточную забастовку. Данное мероприятие осуществляется в честь 1 мая, которое считается Международным днем памяти о борьбе рабочих за

Глава МИД Латвии предложил запретить зиме «въезд в страну»

Эдгарс Ринкевич, глава внешнеполитического ведомства Латвии, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» выдвинул шутливое предложение добавить зиму в список лиц с запретом на посещение страны. Соответствующее сообщение латвийский министр опубликовал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |