Старшая дочь Билла Гейтса Дженнифер в Stories Instagram дала комментарий разводу своих родителей.

Так, Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о разводе в Twitter 3 мая. Как отмечается, ещё два года назад Мелинда в рамках интервью поделилась тем, что жить с Биллом весьма трудно.

Согласно заявлению Дженнифер, её семья в настоящее время переживает достаточно сложный период. Как она рассказала, сейчас она учится тому, как лучшим способом поддерживать действия и эмоции, не только её, но и её семьи.

Дженнифер выразила благодарность своим подписчикам за поддержку и сказанные ей добрые слова и уважение частной жизни её семьи. Также она указала на то, что в будущем не станет давать комментарии касаемо развода своих родителей.