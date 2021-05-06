США и их союзники по НАТО заявили, что Россия сохранила усиленное военное присутствие вблизи украинской границы, несмотря на объявление о выводе войск, развернутых в прошлом месяце, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне по поводу намерений Москвы. Об этом пишет 5 мая The Wall Street Journal, отметив, что Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину «в знак поддержки».

Как утверждает WSJ в предисловии, наращивание военной мощи России, которое, по ее словам, имело целью «оборонительные учения», вызвало опасения по поводу повторения “вторжений Москвы на Украину в 2014 году”, что серьезно повредило ее отношениям с Западом. Москва, по формулировке WSJ, «объявила об отступлении» в конце прошлого месяца, но с тех пор вывела лишь часть войск и техники, о чем сообщил официальный представитель США. Представляем перевод всего дальнейшего текста статьи WSJ.

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Продолжающееся сильное военное присутствие России у границ Украины и в Крыму, который Россия присоединила в 2014 году, оказывает давление на бывшего советского соседа, которого Москва считает частью своей сферы влияния. Это также повышает ставки для усилий Запада по сближению Украины с Организацией Североатлантического договора и Европейским Союзом.

«Если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы ответим», – заявил г-н Блинкен на пресс-конференции в понедельник на встрече в Лондоне высокопоставленных дипломатов из «большой семерки» ведущих промышленно развитых демократий. «Но мы не стремимся к эскалации».

Помимо присоединения Крыма в 2014 году Россия выделила на востоке Украины два государства, которые другие страны не признали. Конфликт там унес жизни более 14 000 человек, а на передовых рубежах продолжаются боевые действия на низком уровне, в основном зафиксированные соглашением о прекращении огня от 2015 года.

В прошлом месяце Россия разместила десятки тысяч военнослужащих вокруг Украины и в Крыму в ходе проверки боеготовности. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о прекращении учений 22 апреля и сказал, что войска вернутся на свои постоянные базы к 1 мая. Он приказал складировать оружие и технику на полигоне недалеко от Воронежа, примерно в 100 милях от границы с Украиной, сказав, что они будут использованы в большом учении позже в текущем же году.

Представитель НАТО заявил, что Россия отозвала несколько десятков тысяч военнослужащих, сосредоточенных возле Украины, но многие из них остались, а также значительное количество оружия. «Таким образом, военное присутствие России остается выше, чем было до недавней эскалации», – сказал чиновник.

Минобороны не ответило WSJ на запрос о комментарии.

[Ранее] Москва заявила, что маневры в апреле носили оборонительный характер, обвинив НАТО в наращивании сил вблизи России. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что российские учения больше походили на подготовку к наступательной кампании, включая быструю переброску войск в район, где они могли соединиться с оборудованием. У России уже имелись десятки тысяч военнослужащих в Крыму и базы вокруг Украины, часть из которых были сооружены после 2014 года.

«Угроза все еще существует», – сказал высокопоставленный украинский чиновник. «Все готовится для того, чтобы окончательное решение могло быть принято таким образом», – добавил он, щелкнув пальцами.

Россия также ввела ограничения на движение судов в некоторых частях Черного моря до октября. Москва заявляет, что проводит военно-морские учения. Украина заявляет, что цель состоит в том, чтобы задушить ее порты и оказать экономическое давление на правительство.

Министры иностранных дел «большой семерки» выразили озабоченность развитием событий в совместном заявлении:

«Мы выражаем нашу глубокую озабоченность действиями России по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе в районе незаконно присоединенного Крыма и Керченского пролива, что затрудняет доступ к портам Украины в Азовском море. Крайне важно, чтобы Москва теперь полностью вывела свои силы и предприняла необходимые шаги, чтобы помочь снизить напряженность».

Другой украинский чиновник заявил, что президент России Владимир Путин ведет долговременную игру, ожидая, что Запад ослабит поддержку Украины.

США стремятся помочь Украине противостоять “российской агрессии” и решить ее внутренние проблемы, включая коррупцию, заявил американский чиновник перед поездкой г-на Блинкена. При этом США выразили обеспокоенность тем, что поддерживаемые Западом усилия по реформированию системы финансового и экономического управления Украины столкнулись с угрозами после того, как в прошлом месяце был отстранен глава государственной газовой компании.