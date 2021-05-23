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Визит на российскую базу «Трилистник» в Арктике произвел неизгладимое впечатление на журналистов телеканала CNN. Они поразились отлично развитой инфраструктуре посреди Северного Ледовитого океана, а также убедились в военной мощи РФ в арктическом регионе.

Репортеры, публикацию которых на сайте канала перевел портал “ПолитРоссия” по достоинству оценили военную базу, на которой созданы комфортные условия для длительного проживания как военных, так и ученых, занимающихся исследованиями в Арктике. Также журналисты удивились наличию аэродрома, способного принимать огромные транспортные самолеты Ил-76.

Как база, так и аэродром были восстановлены и модернизированы относительно недавно. Россия также занимается приведением в порядок других арктических объектов, которые построили еще при СССР. По окончании холодной войны и развала Союза все базы в Арктике пришлось законсервировать.

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