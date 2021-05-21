Совсем недавно вскрылись факты того, что Соединенные Штаты тайно ввозили биологическое оружие в Южную Корею, где размещены войска США, и американские военные по итогам проведенного расследования выдали объяснение случившемуся как результат «ошибочной доставки». Китайский портал Sohu счел эти «объяснения» заведомой ложью и обвинил США в целенаправленном размещении биохимического оружия у границ Китая и России. Представляем перевод статьи издания Sohu, опубликованной 20 мая.

Даже сейчас Соединенные Штаты ни на минуту не прекращают исследования биохимического оружия. Во многих местах по всему миру тайно созданы американские исследовательские институты и испытательные базы по биохимическому оружию. При этом именно Соединенные Штаты использовали обвинения в наличии биологического и химического оружия в качестве предлога для нападения на Ирак и Сирию, но до сих пор не смогли предоставить этому убедительных доказательств.

Недавно выяснилось, что в течение долгого времени США создавали лаборатории у границ Китая и России для разработки биохимического оружия и боевых биологических агентов. В частности, речь идёт о Южной Корее. Отправка партии живых образцов штаммов сибирской язвы из США на военную базу США в Южной Корее по почте вызвали всемирный резонанс!

Министерство иностранных дел Китая в рамках регулярной пресс-конференции затронуло вопрос о транспортировке Соединенными Штатами боевых биологических агентов, в связи с этим были выражены серьезное беспокойство и решительный протест. Китай также предложил США объяснить миру настоящую цель доставки боевых биологических агентов в Южную Корею и сообщить конкретные данные о проведенных исследованиях.

Соединенные Штаты еще в 2009 году начали исследовать химическое и биологическое оружие в Корее под предлогом «выработки мер защиты», и образцы вируса сибирской язвы неоднократно отправлялись на американские военные авиабазы в этой стране. Случай с отправкой по почте образцов бактерий сибирской язвы на базу ВВС США в Южной Корее вскрылся в 2015 году по итогам неожиданно проведенного расследования, и американские военные, при невозможности придумать какие-либо законные причины для объяснения произошедшего, заявили об «ошибочной отправке». Разумеется, таким отговоркам веры нет.

Для многих жителей Китая термин «вирус сибирской язвы» должен быть относительно знаком. Япония широко использовала этот вирус для проведения экспериментов на людях и разработки биологического и химического оружия во время Второй мировой войны. Убийственная сила этого вируса поразительна: требуется всего около 10 литров физраствора, чтобы он мог распространиться воздушным путем с токсичностью, способной убить 250 000 человек. Некоторые ядерные бомбы могут быть не такими мощными, как этот вид биохимического оружия.

Фактически, в последние годы скандалы вокруг биологического и химического оружия США никогда не прекращались. В Украине произошел неясный инцидент с инфекционным заболеванием: большое количество украинцев заразились странным «гриппом», и более 300 человек умерло. При этом настораживает то, что подобный грипп в конечном итоге распространился на американских военных, дислоцированных в Южной Корее, то есть заражение им каким-то образом связано с военнослужащими США.

В Грузии, чтобы провести испытания на людях, американские военные обманули 73 местных жителя, которым пытались ввести свой яд под видом «экспериментальной вакцины», в итоге этих экспериментов выживших не оказалось.

Десятки миллионов южнокорейцев обеспокоены тем, что действующая в их стране американская лаборатория химического и биологического оружия является, по сути, подвешенным над их головой «дамокловым мечом», который может в любой момент упасть на их голову в случае утечки образцов вируса.

При более внимательном подходе обнаруживается, что расположение исследовательских баз США по биологическому и химическому оружию имеет определенную закономерность. Большинство из них расположены в странах и регионах, очень близких к Китаю и России. Это действительно грозит непредсказуемостью с явно негативными последствиями.

Тот факт, что Соединенные Штаты так много работали над биологическим и химическим оружием, не может не заставить людей задуматься, а не связано ли глобальное распространение новой коронавирусной эпидемии в последние годы с этими биологическими и химическими лабораториями в Соединенных Штатах?

На самом деле это не досужие предположения, ни на чем не основанные, и теперь появляется все больше и больше свидетельств и указаний на то, что к глобальному распространению этого нового вируса могут быть причастны Соединенные Штаты Америки с их биологической лабораторией Форт-Детрик. Если это не так, то почему США не осмелились открыть лабораторию Форт-Детрик для расследования ВОЗ? Возможно, там есть что-то более опасное, чем новый коронавирус? Пора Соединенным Штатам дать миру ясное объяснение!