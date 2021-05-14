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Соединенные Штаты намерены восстановить свою базу времен холодной войны, которая находится в непосредственной близости от Камчатки. Некоторые СМИ даже пишут о том, что это решение станет «пистолетом у виска России». Однако на самом деле все не так плохо, уверены авторы портала Avia.Pro.

Эксперты утверждают, что остров Симия, на котором собственно и располагается эта старая американская база, находится на значительном удалении от США. Это означает, что в случае необходимости Россия просто заблокирует его на весьма длительный срок, так как поддержка с материка будет добираться в течение несколько дней или даже недель.

У РФ, продолжают эксперты, имеются средства ПВО, способные поражать любые воздушные цели с большого расстояния, а также системы радиоэлектронной борьбы. Это позволит нанести мощный удар по радиоэлектронным мозгам истребителей F-22 и F-35, которые будут находиться на базе. И они просто не смогут взлететь. Не то что атаковать российские силы.

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